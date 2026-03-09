Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Feuer in Waldstück - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Samstag (07.03.2026, 16.10 Uhr) zu einem Waldstück an der Straße Buschkamp in Beelen gerufen worden.

Hier hatte sich ein Feuer auf 20 Quadratmetern ausgebreitet, konnte aber durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Es gibt Hinweise, dass Kinder für den Ausbruch des Feuers verantwortlich sein können. Wer kann Hinweise zu drei Jungs zwischen 9 und 10 Jahren geben, die mit einem Fahrrad und zwei Cityrollern in der Nähe unterwegs waren?

Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

