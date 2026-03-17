Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auto contra Fahrrad

Offenburg (ots)

Das Verletzungsbild einer 37 Jahre alten Fahrradfahrerin ist nach einem Zusammenstoß am Montagnachmittag mit einem Autofahrer noch unklar. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 21-jähriger BMW-Lenker im Bereich der Einmündung der Werderstraße zum Werderplatz die Vorfahrt der Zweiradfahrerin missachtet haben, was gegen 15:40 Uhr zur Kollision und in der Folge zum Sturz der 37-Jährigen führte. Ein Notarzt kümmerte sich um die kurzzeitig nicht ansprechbare Velo-Lenkerin. Der Einmündungsbereich war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden dürfte mit wenigen Hundert Euro als gering anzusehen sein.

/wo

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