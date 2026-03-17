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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Durch Hundebiss verletzt

Offenburg (ots)

Im Zuge eines Streits am Montagabend in einem Anwesen in der Freiburger Straße soll ein 45 Jahre alter Mann durch die Bisse eines Hundes verletzt worden sein. Kurz nach 22 Uhr sei es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mittvierziger und einem 42-jährigen Halter eines Pitbulls gekommen. Hierbei soll das Tier den Mann in den Bauch gebissen und zudem leicht an der Hand verletzt haben. Eine notärztlich Versorgung war nicht erforderlich. Der 42-Jährige verließ nach dem Vorfall den Ort des Geschehens gemeinsam mit seinem Hund. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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