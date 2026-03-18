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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Rastatt (ots)

Nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt am Dienstagabend, leistete eine Frau bei der folgenden Kontrolle durch die Polizei erheblichen Widerstand. Gegen 19:30 Uhr meldeten Zeugen ein Auto, welches in Schlangenlinien über die B3 in Richtung Rastatt fuhr. Bei einer kurz darauf folgenden Kontrolle des Fahrzeugs und der mutmaßlichen Fahrerin, leistete die Mittdreißigerin Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Sie musste die Beamten dennoch zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sie erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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