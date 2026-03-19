POL-VER: Polizeiinspektion Verden/Osterholz gibt polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Landkreis Osterholz bekannt - Gesamtkriminalität bleibt gleich

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Plastik auf Herdplatte gerät in Brand+ Thedinghausen. Am Mittwochmorgen kam es in der Straße Am Hoppenhof zu einem Küchenbrand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Kind unbemerkt zwei Herdplatten eingeschaltet. Auf dem Herd liegende Plastikgegenstände gerieten ...

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