Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Handwerksbetrieb++Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt++Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich++Vier Verletzte bei Zusammenstoß++Einbruch in Kfz-Werkstatt - Fahrzeuge entwendet+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Handwerksbetrieb+ Verden. In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter nach ersten Informationen über eine angrenzende Baustelle Zugang zum Gelände eines Handwerksbetriebes in der Straße Hohe Leuchte. Auf dem Gelände brachen sie mehrere Türen und Garagen auf und entwendeten verschiedene Arbeitsmaschinen sowie Buntmetalle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter 04231-8060 zu melden.

+Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt+ Oyten. Am Donnerstagmittag kam es auf der Straße Zum Bahnhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen überholte der 40-jährige Motorradfahrer den Pkw, dessen Fahrer zu diesem Zeitpunkt nach links abbiegen wollte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer gegen die Fahrertür stieß und stürzte. Er wurde leicht verletzt, sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

+Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich+ Achim. Im Kreuzungsbereich der Verdener Straße zur Brückenstraße ereignete sich am Donnerstag, gegen 13 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 45-jährige VW-Fahrerin von der Verdener Straße nach links in die Brückenstraße abbiegen und kollidierte dabei mit dem von rechts kommenden VW einer 32-jährigen Fahrerin. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Da derzeit unklar ist, wie die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt war, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Ampelstatus oder zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Vier Verletzte bei Zusammenstoß+ Ottersberg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Grasdorfer Straße wurden am Donnerstagnachmittag vier Personen leicht verletzt. Eine 55 Jahre alte Fahrerin eines GM war auf dem Grasdorfer Schuldamm in Richtung Langwedel unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten 61 Jahre alten Fahrer eines VW, der in Richtung Etelsen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam der GM von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und prallte in einen Holzverschlag. Die beiden Beteiligten sowie die jeweiligen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Kfz-Werkstatt - Fahrzeuge entwendet+ Ritterhude. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Kfz-Werkstatt in der Henschelstraße ein. Sie öffneten gewaltsam eine Außentür und gelangten in das Büro. Dort entwendeten sie Fahrzeugschlüssel sowie Bargeld. Anschließend entwendeten die Täter zwei Fahrzeuge und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

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