Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kabeldiebstahl aus Rohbau++Radfahrerin verletzt sich leicht - Zeugen gesucht++Fahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt++Kupferdiebstahl von Firmengelände++Fahrzeug auf Parkplatz aufgebrochen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kabeldiebstahl aus Rohbau+ Oyten. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen auf bislang unbekannte Art und Weise in einen Rohbau in der Marie-Curie-Straße ein. Im Inneren entwendeten die Täter diverse Kabel und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Radfahrerin verletzt sich leicht - Zeugen gesucht+ Achim. Auf der Uphuser Heerstraße, im Bereich der Anschlussstelle, verursachte am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr eine bislang unbekannte Fahrerin einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die Fahrerin die vorfahrtsberechtigte 46-jährige Radfahrerin in Höhe einer Ampel. Diese versuchte, dem Pkw auszuweichen, geriet dabei jedoch ins Schleudern und stieß mit dem Ampelmast zusammen. Das Fahrzeug fuhr anschließend weiter auf die A1 in Richtung Osnabrück. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und Angaben zu dem Fahrzeug oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Fahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt+ Verden. Am späten Montagnachmittag kam es auf der Lindhooper Straße in Höhe der Zollstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 32-jähriger Fahrer eines VW fuhr in Richtung Johanniswall, als er auf den vorausfahrenden VW einer 38-jährigen Fahrerin auffuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte er sich leicht und begab sich anschließend selbstständig in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kupferdiebstahl von Firmengelände+ Ritterhude. Im Zeitraum zwischen dem 16.04. und dem 23.04. gelangten bislang unbekannte Täter auf das Grundstück einer Firma in der Straße Auf dem Radberg. Vom Gelände entwendeten sie Kupferkabel und flüchteten anschließend unerkannt. Zeuginnen oder Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Fahrzeug auf Parkplatz aufgebrochen+ Lilienthal. In der Nacht zu Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das Zerstören einer Scheibe Zugang zu einem geparkten BMW in der Falkenberger Landstraße. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Nähe der Straße Moorhauser Brink abgestellt. Aus dem Innenraum entwendeten sie Teile der Innenausstattung. Die Polizei Lilienthal bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter 04298-465660 zu melden.

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