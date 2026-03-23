Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Küchenbrand mit einer verletzten Person++Kradfahrer stürzt an roter Ampel++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++Einbruch in Restaurant++Räder entwendet++Pkw kollidiert mit Straßenlaterne+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Küchenbrand mit einer verletzten Person+ Verden. Am Sonntagvormittag kam es im Wellerweg zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Kind unbemerkt eine Herdplatte eingeschaltet. Auf dem Herd stehende Elektrogeräte gerieten daraufhin in Brand. Die Bewohner befanden sich anschließend im Garten und bemerkten dort, dass Rauch aus der Küche kam. Die Brandentdeckerin begab sich zurück ins Haus, konnte die Herdplatte noch ausstellen, atmete dabei jedoch Rauch ein und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die informierte Feuerwehr konnte den Brand der Elektrogeräte löschen, bevor dieser weiter auf die Küche übergriff. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Haus derzeit nicht bewohnbar.

+Kradfahrer stürzt an roter Ampel+ Achim. Am Sonntagmittag verletzte sich ein Motorradfahrer in der Obernstraße bei einem Sturz leicht. Der 27-Jährige befuhr zunächst die Straße Am Schmiedeberg und anschließend die Oberstraße. Nach ersten Erkenntnissen überfuhr er die erste Ampel bei Gelblicht, bemerkte jedoch erst anschließend das Rotlicht der zweiten Ampel. Beim Bremsen verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Ein Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

+Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+ Emtinghausen. Am Sonntag, gegen 17.15 Uhr, kam es auf der Gödestorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 47-jähriger VW-Fahrer war mit seinem Pkw in Richtung Emtinghausen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden VW einer 49-jährigen Fahrerin zusammen. Nach ersten Erkenntnissen stand der 47-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,40 Promille und er musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie ihre 50-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Restaurant+ Lilienthal. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Restaurant in der Falkenberger Landstraße in der Nähe der Lilienthaler Allee eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben, sich unter 04791-3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

+Räder entwendet+ Worpswede. In der Nacht zu Montag haben bislang unbekannte Täter im Walter-Bertelsmann-Weg die Räder eines geparkten Pkw gestohlen. Nach ersten Informationen betraten die Täter das Grundstück des Geschädigten und stellten den in der Einfahrt abgestellten Audi auf Backsteine. Im Anschluss demontierten sie alle vier Kompletträder und entfernten sich unerkannt. Die Polizei Worpswede bittet Personen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04792-956790 zu melden.

+Pkw kollidiert mit Straßenlaterne+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntag kam es in Osterholz-Scharmbeck zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger VW-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Mann war gegen 12.45 Uhr auf der Straße Im Grünnen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Straßenlaterne kollidierte. Sowohl am Pkw als auch an der Laterne entstand leichter Sachschaden. Der leicht verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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