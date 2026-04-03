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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Nordkreis PI Cloppenburg, PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine presserelevanten Ereignisse vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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