POL-CLP: Pressemitteilung für den Nordkreis PI Cloppenburg, PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Einbruch in Garage Am Mittwoch, 01. April 2026 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Friedrichstraße und verschafften sich gewaltsam Zugang zur Garage. Sie entwendeten ein hochwertiges W-Mountainbike und Pkw-Felgen. Es entstand ein Schaden im hohen 4-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: ...

mehr