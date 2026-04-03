Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 03.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Donnerstag, 02.04.2026 gegen 16:48 Uhr befuhr ein 23-jähriger Radfahrer aus Cloppenburg die Asternstraße in Cloppenburg. An der Einmündung Mohnstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten PKW einer 29-jährigen Cloppenburgerin. Hierdurch verletzte sich der Radfahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro.

Cloppenburg - Gebäudebrand

Am Freitag, 03.04.2026 gegen 03:47 Uhr kommt es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines Nebengebäudes auf einem Grundstück in der Kieferngasse in Cloppenburger Ortsteil Emstekerfeld. Ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus kann durch die Feuerwehr verhindert werden. Das Nebengebäude wurde durch den Brand zerstört. Erste Schätzungen ergeben eine Schadenshöhe von ca. 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell