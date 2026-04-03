Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilungen für den Bereich des PK Vechta vom 02.04.-03.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Auf dem Hamberger Pickerweg zwischen der Aussichtsplattform und dem Stienen Berg wurde am 01.04.2026 eine illegale Müllentsorgung entdeckt. U.T. haben diversen Unrat u.a. auch Kanister mit Altöl entsorgt. Personen, die Hinweise zu den Verursachern machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne unter der Telefonnummer 04442-808460 in Verbindung zu setzten.

Vechta - Vorfall mit Betäubungsmitteln

Am 02.04.2026 wurde gg 15:00 Uhr durch einen Zeugen beobachtet, wie ein Mann ein Päckchen über die JVA-Mauer der Männer in Vechta warf. Im Anschluss flüchtete er mit einem Fzg von der Örtlichkeit. Dieser PKW konnte im Nahbereich besetzt mit 2 Personen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Neben einer geringen Menge Betäubungsmittel konnte auch Bargeld im unteren 4-stelligen Bereich aufgefunden werden. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Fahrer unter den Einfluss von Betäubungsmittel stand. Dementsprechend wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bargeld und Betäubungsmittel wurden einbehalten und entsprechende Verfahren gegen die 34-jährigen und 24-jährigen Männer aus dem Bereich Verden eingeleitet. Das Päckchen in der JVA konnte übrigens von Bediensteten eingesammelt werden. In diesem befand sich ebenfalls eine geringe Menge an Betäubungsmittel.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Durch Zeugen wurde am 02.04.2026 gg 19:40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht beim Hallenbad in Dinklage gemeldet. Es konnte beobachtet werden, wie ein Mann mit seinem PKW Toyota beim Ausparken gegen die Hauswand fuhr. An der Halteranschrift konnte der 39-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Weiterhin wurde eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

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