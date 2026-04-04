Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand einer Industriehalle

Am 04.04.2026, um 05:37 Uhr, wurde der Brand einer Industriehalle an der Diepholzer Straße (Bundesstraße 69) in 49377 Vechta gemeldet. Kräfte der Polizei und der Feuerwehr wurden sofort zu der Einsatzörtlichkeit entsandt. Die ersteintreffenden Kräfte konnten die brandbetroffene Halle auf dem Firmengelände lokalisieren. Schlussendlich stand eine Industriehalle mit einer Fläche von circa 30m x 25m in Brand. Innerhalb dieser Halle wurden Anlagen zur Verarbeitung von Torf zerstört. Der entstandene Schaden werde auf 500.000EUR geschätzt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Vechta, Langförden, Bakum, Lohne und Lutten konnten den Brand unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Hallen verhindern. Die letzten Löscharbeiten dauern zurzeit noch an. Es wurden keine Personen und Einsatzkräfte verletzt. Die Bundesstraße 69 ist derzeit zwischen der Abfahrt Diepholzer Straße in 49377 Vechta und Lohner Straße in 49356 Diepholz vollgesperrt.

Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 04.04.2026, gegen 00:15 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 30-jährigen Mann aus Dinklage, welcher mit seinem Pkw die Holthausstraße in Dinklage befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille, zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe wurde durch einen Arzt entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am 04.04.2026, gegen 03:10 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 19-Jährigen aus Cloppenburg, welcher mit einem Pkw die Straße An der Bundesstraße in Holdorf befuhr. Ein Drogenvortest ergab eine Beeinflussung durch Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutprobenentnahme wurde durch einen Arzt durchgeführt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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