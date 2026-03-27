Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Rotenburg. Am Donnerstag (26.03.), gegen 19.40 Uhr, beschädigte eine 23-jährige Opel-Fahrerin aus Gießen zwei geparkte Pkw, als sie die Mündershäuser Straße befuhr und aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Da sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 39.000 Euro.

Zusammenstoß mit parkendem Pkw

Rotenburg. Am Donnerstag (26.03.), gegen 19.45 Uhr, befuhr eine 79-jährige VW-Fahrerin aus Rotenburg die Egerländerstraße in Richtung "In die Kerbe". Aus bisher ungeklärter Ursache verlor die 79-jährige beim Wenden die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte gegen einen dort abgestellten VW-Golf eines 45-jährigen aus Rotenburg. Zudem wurde eine nahegelegene Betonmauer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell