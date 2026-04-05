Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat vom 04/05.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Beschädigung an Reifen eines PKW

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 02.04.2026, bis Freitag, den 03.04.2026, kam es in der Sachsenstraße in 49377 Vechta zu einer Sachbeschädigung an dem Reifen eines Pkw. Unbekannte Täter präparierten in diesem Zeitraum eine Schraube unmittelbar am oder vor dem Reifen des abgestellten Fahrzeugs. Beim Anfahren bohrte sich die Schraube in die Reifenlauffläche und verursachte dadurch einen entsprechenden Sachschaden. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430).

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Ostersamstag, 09:00 Uhr bis 10:15 Uhr, parkte ein 41-Jähriger aus Lohne seinen schwarzen Pkw Audi auf den Parkplätzen des Kauver, Edeka und Lidl in 49393 Lohne, um Einkäufe zu tätigen. Als er zu seiner Wohnanschrift zurückkehrte, stellte er frische Beschädigungen am Pkw fest. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta, unter der 04441-943-0, zu melden.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten, schwerverletzten Pkw-Führerin

Am Samstag, dem 04.04.2026, gegen 14:30 Uhr befuhr die 21-jährige PKW-Führerin aus Lohne die Straße "Alter Zuschlag" in 49377 Vechta. In einer dortigen Linkskurve verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug seitlich mit zwei am Fahrbahnrand befindlichen Bäumen. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei schwerverletzt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 04.04.2026, gegen 20:55 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 30-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Kolpingstraße in Vechta befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe wurde durch einen Arzt entnommen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Steinfeld - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 04.04.2026, gegen 23:40 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 28-Jährigen Mann aus Steinfeld, welcher mit seinem E-Scooter die Lohne Straße in Richtung Mühlen befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Weiter ist der E-Scooter nicht mehr versichert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe wurde durch einen Arzt entnommen.

Steinfeld - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 04.04.2026, gegen 23:40 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 24-Jährigen Mann aus Steinfeld, welcher mit seinem E-Scooter die Lohne Straße in Richtung Mühlen befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Einsatzkräfte fest, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Weiterfahrt untersagt.

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