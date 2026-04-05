Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Unfallflucht und Trunkenheit

Am Samstag, 04. April 2026, kam es in der Straße Oldenburger Ring Ecke Böseler Straße beim dortigen Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-Jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe verließ den Kreisverkehr in Richtung Oldenburg Ring. Hierbei kam er nach links von der Straße ab und überfuhr eine dortige Verkehrsinsel. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Friesoyther setzte seine Fahrt fort. Im Einmündungsbereich zur Wangerooger Straße kollidierte der PKW bei einem Abbiegevorgang mit einer Schutzplanke. Hier kam der PKW zum Stehen. Zeugen, die das Geschehen beobachteten, sprachen den 56-Jährigen an und nahmen zunächst den PKW-Schlüssel an sich. Der Friesoyther entfernte sich daraufhin zu Fuß, konnte jedoch durch Polizeibeamte festgestellt und kontrolliert werden. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Jedoch ergab sich der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 4000 Euro geschätzt.

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