Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am 04.04.2026 kam es zwischen 14:10 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des Gartencenters an der Cappelner Straße in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Pkw der Marke Skoda Fabia. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Diebstahl in Pflegeheim Am 04.04.2026, gegen 15:35 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter die Pflegeeinrichtung an der Friesoyther Straße in Cloppenburg. Aus dem Zimmer einer Bewohnerin entwendete der Täter eine Schmuckschatulle. Beim Verlassen des Zimmers wurde er von Angehörigen gestellt. Der Täter konnte jedoch entkommen. Die Schmuckschatulle ließ er auf seiner Flucht fallen. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am 04.04.2026, gegen 20:30 Uhr kam es an der Bether Straße/ Einmündung Drüdingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern und einem Pkw. Die beiden Fahrradfahrer 18 und 19 Jahre aus Cloppenburg befuhren mit ihren Fahrrädern den für Fahrradfahrer freigegebenen Gehweg an der Bether Straße in Richtung Osterstraße. Von der Bether Straße bog ein Pkw der Marke Mercedes nach rechts in die Drüdingstraße ab, ohne die beiden Fahrradfahrer durchfahren zu lassen. Die beiden Cloppenburger musste stark bremsen und stürzten dadurch zu Boden. Der 19-Jährige verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrrädern entstand leichter Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich mit dem Mercedes unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Einbruch in Bäckerei In der Zeit von 04.04.2026, 18:30 Uhr bis 05.04.2026, 08:00 Uhr kam es in der Lange Straße in Cloppenburg zu einem Einbruch in ein Bäckereigeschäft. Ein unbekannter Täter brach die rückwärtige Terrassentür zum Geschäft auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet. An der Schiebetür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Im Anschluss entfernte sich der Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Löningen - Einbruch in Elektronikfachmarkt In der Zeit von 02.04.2026, 18:30 Uhr bis 04.04.2026, 09:05 Uhr drang ein unbekannter Täter gewaltsam in den Verkaufsraum eines Elektronikfachmarktes an der Kurt-Schmücker-Straße in 49624 Löningen ein. Aus einer Kasse wurde Bargeld entwendet. Weiteres Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Im Anschluss entfernte sich der Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/8038400 entgegen. Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am 04.04.2026, gegen 15:55 Uhr kam es an der Bahnhofstraße in Essen (Oldenburg) zu einem leichten Verkehrsunfall. Eine 51-Jährige Essenerin stieß beim Ausparken mit ihrem Pkw gegen einen weiteren geparkten Pkw. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der Frau Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest konnte nicht geleistet werden. Aufgrund der Umstände wurde eine Blutentnahme erforderlich. Diese wurde im Krankenhaus Quakenbrück durchgeführt. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 700 EUR. Gegen die 51-jährige Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

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