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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht
Am 04.04.2026 kam es zwischen 14:10 Uhr und 14:30 Uhr auf dem 
Parkplatz des Gartencenters an der Cappelner Straße in Cloppenburg zu
einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer 
beschädigte einen geparkten Pkw der Marke Skoda Fabia. 
Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen 
Sachschaden zu kümmern. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in 
Höhe von 1000 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg 
unter 04471/18600 entgegen. 

Cloppenburg - Diebstahl in Pflegeheim
Am 04.04.2026, gegen 15:35 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter 
die Pflegeeinrichtung an der Friesoyther Straße in Cloppenburg. 
Aus dem Zimmer einer Bewohnerin entwendete der Täter eine 
Schmuckschatulle. Beim Verlassen des Zimmers wurde er von Angehörigen
gestellt. Der Täter konnte jedoch entkommen. Die Schmuckschatulle 
ließ er auf seiner Flucht fallen. 

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht
Am 04.04.2026, gegen 20:30 Uhr kam es an der Bether Straße/ 
Einmündung Drüdingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei 
Fahrradfahrern und einem Pkw. 
Die beiden Fahrradfahrer 18 und 19 Jahre aus Cloppenburg befuhren mit
ihren Fahrrädern den für Fahrradfahrer freigegebenen Gehweg an der 
Bether Straße in Richtung Osterstraße. 
Von der Bether Straße bog ein Pkw der Marke Mercedes nach rechts in 
die Drüdingstraße ab, ohne die beiden Fahrradfahrer durchfahren zu 
lassen. Die beiden Cloppenburger musste stark bremsen und stürzten 
dadurch zu Boden. Der 19-Jährige verletzte sich dabei leicht. An 
beiden Fahrrädern entstand leichter Sachschaden.
Der Verursacher entfernte sich mit dem Mercedes unerlaubt von der 
Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 
04471/18600 entgegen. 

Cloppenburg - Einbruch in Bäckerei
In der Zeit von 04.04.2026, 18:30 Uhr bis 05.04.2026, 08:00 Uhr kam 
es in der Lange Straße in Cloppenburg zu einem Einbruch in ein 
Bäckereigeschäft.
Ein unbekannter Täter brach die rückwärtige Terrassentür zum Geschäft
auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten.
Es wurde augenscheinlich nichts entwendet. An der Schiebetür entstand
ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Im Anschluss 
entfernte sich der Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in 
Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.
  

Löningen - Einbruch in Elektronikfachmarkt
In der Zeit von 02.04.2026, 18:30 Uhr bis 04.04.2026, 09:05 Uhr drang
ein unbekannter Täter gewaltsam in den Verkaufsraum eines 
Elektronikfachmarktes an der Kurt-Schmücker-Straße in 49624 Löningen 
ein. 
Aus einer Kasse wurde Bargeld entwendet. Weiteres Diebesgut konnte 
nicht erlangt werden. 
Im Anschluss entfernte sich der Täter unerkannt. Hinweise nimmt die 
Polizei in Löningen unter 05432/8038400 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit Trunkenheit
Am 04.04.2026, gegen 15:55 Uhr kam es an der Bahnhofstraße in Essen 
(Oldenburg) zu einem leichten Verkehrsunfall. 
Eine 51-Jährige Essenerin stieß beim Ausparken mit ihrem Pkw gegen 
einen weiteren geparkten Pkw. 
Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der Frau 
Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest konnte nicht geleistet 
werden. Aufgrund der Umstände wurde eine Blutentnahme erforderlich. 
Diese wurde im Krankenhaus Quakenbrück durchgeführt. 
Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 700
EUR. 
Gegen die 51-jährige Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit 
im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
ESD - PHK Boss
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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