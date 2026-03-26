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POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Asbest im Wald entsorgt
Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einer illegalen Müllentsorgung.

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Asbest im Wald entsorgt / Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einer illegalen Müllentsorgung.
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Ulm (ots)

Gemeindemitarbeiter entdeckten am vergangenen Dienstag neun asbesthaltige Wellzementplatten. Die lagen in einem Waldstück bei Oberböringen im Bereich Michelsberg und wurden die vergangenen Tage dort abgelegt. Der Abladeort war über einen Waldweg gut erreichbar. Eine fachgerechte Entsorgung auf Kosten der Allgemeinheit wurde bereits durch das Landratsamt Göppingen veranlasst. Die Abteilung Umwelt/Gewerbe der Polizei (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen wegen des Unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

+++++++ 0558046 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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