PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach/Fils - Einbrecher macht Beute
Am Dienstag oder Mittwoch brach ein Unbekannter in Ebersbach/Fils in eine Gaststätte ein.

Ulm (ots)

Zwischen 22 Uhr und 9.45 Uhr drang ein Unbekannter über das gekippte Fenster in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein. In den Räumen suchte er nach Brauchbarem. Er fand zwei Geldspielautomaten und brach diese auf. Daraus entnahm der Einbrecher die Geldkassetten samt Münzgeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete damit. Der Polizeiposten Ebersbach hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen und sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07163/10030 zu melden.

++++0556375

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren