Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach/Fils - Einbrecher macht Beute

Am Dienstag oder Mittwoch brach ein Unbekannter in Ebersbach/Fils in eine Gaststätte ein.

Ulm (ots)

Zwischen 22 Uhr und 9.45 Uhr drang ein Unbekannter über das gekippte Fenster in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein. In den Räumen suchte er nach Brauchbarem. Er fand zwei Geldspielautomaten und brach diese auf. Daraus entnahm der Einbrecher die Geldkassetten samt Münzgeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete damit. Der Polizeiposten Ebersbach hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen und sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07163/10030 zu melden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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