Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Flüchtiger Ladendieb gestellt

Am Mittwoch versuchte ein 34-Jähriger in Biberach Waren zu stehlen. Bei der filmreifen Flucht mit dem Auto verletzte er seinen Verfolger.

Ulm (ots)

Kurz vor 12 Uhr betrat der 34-Jährige ein Elektronikfachgeschäft in der Hubertus-Liebrecht-Straße. Dort wurde er von einer Mitarbeiterin beim Diebstahl ertappt. Der Mann flüchtete, der Filialleiter nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Auf dem Parkplatz vor dem Geschäft konnte der Zeuge den Flüchtigen in einem Auto sitzend antreffen. Um die weitere Flucht zu verhindern, stellte sich der Filialleiter vor das Fahrzeug. Der 34-Jährige am Steuer fuhr los. In der weiteren Folge wurde der Zeuge auf die Motorhaube des Renault aufgeladen. Um seine Flucht weiter fortzusetzen, bremste und beschleunigte wohl der 34-Jährige mehrmals sein Fahrzeug. Erst so war es dem Dieb möglich, seinen Verfolger loszuwerden. Das Auto raste in Richtung Wathausen davon. Der Angefahrene blieb mit Verletzungen zurück und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der 34-jährige Renaultfahrer kam allerdings nicht weit. Eine Polizeistreife konnte ihn bei der sofort eingeleiteten Fahndung in Laupheim fahrend feststellen. Einen gültigen Führerschein hatte der 34-Jährige offenbar nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Anzeigen, u.a. gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zu.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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