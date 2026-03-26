Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ladung unzureichend gesichert

Einen Lkw-Fahrer beanstandete die Polizei am Mittwoch in Laupheim. Wegen fehlendem Sicherungsmaterial durfte der türkische Lkw nicht weiterfahren.

Ulm (ots)

Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Laupheim wurden gegen 13 Uhr zu einer Firma in die Wolfgang-Rayher-Straße gerufen. Dort hatte ein türkischer Lkw-Fahrer Stückgüter angeliefert, die bereits beim Öffnen der Ladefläche herunterfielen. Zum Glück wurde keiner der Arbeiter von den herabfallenden Teilen getroffen. Der 47-jährige Fahrer des türkischen Sattelzuges schenkte wohl diesem Umstand keine Aufmerksamkeit und wollte seine Tour ohne jegliche Sicherung der rund 14 Tonnen Stückgüter in Richtung Norddeutschland fortsetzen. Die Ladung befand sich komplett ungesichert auf der gesamten Ladefläche, so die Polizei. Einige Stückgüter hatten bereits die Plane nach außen gedrückt. Da der Lasterfahrer überhaupt keine Ladungssicherungsmittel mitführte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der Sattelzug wurde vor dem Firmengelände verkehrssicher abgestellt und die Fahrzeugpapiere wurden einbehalten. Erst nachdem der Lkw-Fahrer seine Ladung ordnungsgemäß gegen Verrutschen besonders gesichert hatte, durfte er weiter fahren. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld zu.

Die Polizei warnt: Nicht oder schlecht gesicherte Ladung ist gefährlich. Der sichere Transport sollte daher immer selbstverständlich sein. Die Ladung ist so zu verstauen und zu sichern, dass sie nicht verrutschen, umfallen, hin- und her rollen oder herabfallen kann. Denn sonst kann Ladung schnell zum gefährlichen Geschoss oder Hindernis werden. Hindernisse können insbesondere nachts zur großen Gefahr für Verkehrsteilnehmer werden, weil sie später erkannt werden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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