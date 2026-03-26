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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Automatenaufbruch scheitert
Nicht an das Bargeld gelangte unbekannte Täterschaft in Rottenacker.

Ulm (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch machten sich Unbekannte an einem Automaten in der Grundlerstraße zu schaffen. Sie flexten ein Vorhängeschloss auf. Das konnte später in der Nähe aufgefunden werden. Weiter gelangten die Diebe nicht. An das im Automaten befindliche Bargeld kamen sie nicht heran. Die Polizei Munderkingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten.

+++++++ 0556985 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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