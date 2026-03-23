Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollerunfall: 17-Jähriger leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Auf der Umgehungsstraße L367 kam es am Sonntagabend zwischen Siegelbach und Rodenbach zu einem Unfall mit einem Verletzten. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem 17-jährigen Sozius auf einem Kleinkraftrad in Richtung Mackenbach. Als er die Abfahrt IG-Nord nutzte, musste er nach eigenen Angaben plötzlich einem Tier ausweichen. Durch das Manöver stürzten die beiden Männer mitsamt dem Roller. Dabei verletzte sich der Sozius leicht am Knie. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug war derart beschädigt, dass es durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Die polizeilichen Ermittlungen zu Unfallursache und -Ablauf dauern an. |kle

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