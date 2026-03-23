Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vier Verletzte nach Unfall

Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der Landesstraße 388 ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen bei dem zwei Menschen verletzt worden. Bislang steht noch nicht fest, warum eine 22-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geriet. Sie war von Heiligenmoschel nach Schneckenhausen unterwegs. Ein 30-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Die Fahrzeuge kollidierten frontal. Die Verursacherin, der 30-Jährige, seine Frau sowie der zweijährige Sohn wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Straße war aufgrund der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden beider Fahrzeuge aus. Die Ermittlungen laufen.|laa

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