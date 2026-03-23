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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierte 38-Jährige verursacht Unfall

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau ist am Sonntagmorgen in der Martin-Luther-Straße in eine Baustellenabsperrungen gefahren. Die 38-Jährige kam in einer Rechtskurve von der verengten Straße ab und geriet so in die Barken. Das Auto verkeilte sich und die Fahrerin konnte nicht mehr zurücksetzen. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Unfall auf. Wie sich herausstellte, war die Frau alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Der 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie musste ihren Führerschein abgeben. Der Renault wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Frau muss sich jetzt wegen des Verdachts der Straßengefährdung verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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