Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausfriedensbruch, Widerstand, Bedrohung: 17-Jähriger randaliert

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, am Donnerstagnachmittag einen Hausfriedensbruch begangen und anschließend den Grundstückseigentümer angegriffen zu haben. Ein 68-Jähriger hatte den Jugendlichen auf seinem Grundstück angetroffen und angesprochen, woraufhin dieser ihn attackierte und flüchtete. Der Eigentümer blieb unverletzt. Ein Polizeidiensthundeführer konnte den Jugendlichen kurze Zeit später stellen. Bei der Übergabe an seine Eltern leistete der 17-Jährige Widerstand und verletzte sich dabei leicht. Zudem sprach er eine Bedrohung gegenüber einem Familienangehörigen aus. Ein Atemalkoholtest ergab 1,86 Promille, weshalb eine richterlich angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation wurde der Jugendliche anschließend dem kommunalen Vollzugsdienst übergeben, der ihn in einer Fachklinik unterbrachte. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, Widerstands und der Bedrohung ermittelt. |kle

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