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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am späten Mittwochabend kam es zu einer Unfallflucht in der Kanalstraße. Ein 23-jähriger Fahrzeugbesitzer parkte seinen schwarzen Ford gegen 21.15 Uhr am Fahrbahnrand. Gegen 23.40 Uhr stellte er fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Beifahrerseite seines Autos touchiert hatte. Der Unfallverursacher fuhr offenbar weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Schaden durch ein weißes Fahrzeug verursacht worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 0631 369-14199 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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