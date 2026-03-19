Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zivilstreife in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Beamte der Polizeiinspektion in der Gaustraße haben am Mittwochnachmittag in ziviler Kleidung zu Fuß die Kaiserslauterer Innenstadt bestreift. Dabei wurden zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt sowie mehrere Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem ahndeten die Einsatzkräfte Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, das Betäubungsmittelgesetz und das Konsumverbot von Cannabis in der Fußgängerzone.

Im Rahmen der Zivilstreife konnte zudem ein Haftbefehl gegen eine 33-jährige Frau vollstreckt werden. Die Gesuchte wurde von den Beamten beim Einkaufen in der Mall gesichtet. Den Einsatzkräften war bekannt, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorliegt. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurden in ihrem Rucksack illegale Betäubungsmittel sowie ein aus einem Linienbus entwendeter Nothammer aufgefunden. Auf Nachfrage räumte die Beschuldigte die Tat ein. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Ein Familienangehöriger konnte schließlich die im Haftbefehl geforderte Geldsumme aufbringen, sodass die 33-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. |pvd

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