PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zivilstreife in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Beamte der Polizeiinspektion in der Gaustraße haben am Mittwochnachmittag in ziviler Kleidung zu Fuß die Kaiserslauterer Innenstadt bestreift. Dabei wurden zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt sowie mehrere Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem ahndeten die Einsatzkräfte Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, das Betäubungsmittelgesetz und das Konsumverbot von Cannabis in der Fußgängerzone.

Im Rahmen der Zivilstreife konnte zudem ein Haftbefehl gegen eine 33-jährige Frau vollstreckt werden. Die Gesuchte wurde von den Beamten beim Einkaufen in der Mall gesichtet. Den Einsatzkräften war bekannt, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorliegt. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurden in ihrem Rucksack illegale Betäubungsmittel sowie ein aus einem Linienbus entwendeter Nothammer aufgefunden. Auf Nachfrage räumte die Beschuldigte die Tat ein. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Ein Familienangehöriger konnte schließlich die im Haftbefehl geforderte Geldsumme aufbringen, sodass die 33-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 13:37

    POL-PDKL: 35-Jähriger betrunken am Steuer - Führerschein sichergestellt

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmorgen hat die Polizei einen 35-Jährigen in der Albert-Schweitzer-Straße kontrolliert. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte verständigt, weil er den Verdacht hatte, der Mann könnte betrunken Auto gefahren sein. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Zudem gab der Fahrer an, regelmäßig ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 11:24

    POL-PDKL: Bei Verkehrskontrolle beleidigt

    Kaiserslautern (ots) - Ein Autofahrer hat am späten Dienstagabend Polizeibeamte in der Fruchthallstraße beleidigt. Die Beamten waren gegen 22 Uhr an einem Einkaufszentrum unterwegs, als ihnen ein Fahrer auffiel, der gegen das dortige Durchfahrtsverbot verstieß. Bei der anschließenden Kontrolle beleidigte der 62-jährige Mann die Polizisten. Er muss jetzt nicht nur die Geldbuße wegen des Verkehrsverstoßes entrichten, ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 11:24

    POL-PDKL: Taschendiebe in der Fußgängerzone

    Kaiserslautern (ots) - Taschendiebe bereicherten sich am Dienstagmittag in der Kerststraße an den Habseligkeiten einer Seniorin. Die 73-Jährige war gegen 12 Uhr in einem Non-Food-Discounter einkaufen. Dort stellte die Frau fest, dass ihre Handtasche nicht mehr verschlossen war. Sie geht davon aus, dass Unbekannte die Tasche geöffnet und den Geldbeutel gestohlen haben. Wo die Täter zugriffen, ist derzeit unklar. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren