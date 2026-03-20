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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrolle: Renitente Jugendliche

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Polizeikontrolle am Fackelrondell sind am Donnerstagnachmittag zwei Jugendliche negativ aufgefallen. Während der Maßnahme konsumierte ein 15-Jähriger Cannabis, weshalb er durchsucht werden sollte. Sein 16-jähriger Begleiter störte daraufhin den Einsatz und musste von den Beamten gefesselt werden. Im weiteren Verlauf zeigte sich auch der 15-Jährige unkooperativ und baute sich bedrohlich vor den Einsatzkräften auf, sodass auch er gefesselt und zur Dienststelle gebracht wurde. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Cannabiskonsumgesetz eingeleitet. Der 16-Jährige verweigerte die Angabe seiner Personalien, weshalb auch gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet wurde. Beide erhielten anschließend einen Platzverweis für den Innenstadtbereich. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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