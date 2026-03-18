Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 35-Jähriger betrunken am Steuer - Führerschein sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen hat die Polizei einen 35-Jährigen in der Albert-Schweitzer-Straße kontrolliert. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte verständigt, weil er den Verdacht hatte, der Mann könnte betrunken Auto gefahren sein.

Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Zudem gab der Fahrer an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Gegen den 35-Jährigen leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein. |kle

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