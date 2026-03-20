Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Widerstand: Polizeibeamte leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein 33-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag in der Pariser Straße die Polizei verständigt, nachdem es zu Streitigkeiten gekommen war. Der Mann verhielt sich unter mutmaßlichem Alkohol- und Drogeneinfluss vor Ort verbal aggressiv. Ein ausgesprochener Platzverweis wurde auch nach mehrfacher Aufforderung nicht befolgt. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der Mann Widerstand, biss und trat nach den Einsatzkräften und beleidigte diese fortwährend. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt, ebenso der 33-Jährige. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Widerstands, des tätlichen Angriffs und der Beleidigung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Entnahme einer Blutprobe an. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell