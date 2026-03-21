Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versammlung mit Aufzug

Kaiserslautern (ots)

Am 21. März 2026 fand in Kaiserslautern eine bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern angemeldete Versammlung mit Aufzug unter dem Motto "Die Pfalz bleibt Antifa" statt. Ca. 150-200 dem linken Spektrum zuzuordnende Personen wohnten der Versammlung bei. Beginnend mit einer Kundgebung um 16:00 Uhr auf dem Guimaráes-Platz in Kaiserslautern begab sich der Aufzug über die Richard-Wagner-Straße in die Logenstraße, Eisenbahnstraße, Alleestraße, Grüner Graben, Fackelwoogstraße, Königstraße, Moltkestraße, Pirmasenser Straße bis zum Musikerplatz. Die darauf stattfindende Abschlusskundgebung wurde neben Redebeiträgen musikalisch untermalt, ehe die Versammlung um 18:30 Uhr von dem Versammlungsleiter aufgelöst wurde. Eine männliche, der rechten Szene zuzuordnende Person, störte die Versammlung zu Beginn mit strafrechtlich relevantem Verhalten und wurde aufgrund des Nichtbefolgen eines Platzverweises dem Polizeigewahrsam zugeführt. Seitens der Versammlungsteilnehmer kam es vereinzelt zu Verstößen gegen die Versammlungsauflagen in Form von Vermummungen sowie dem Zünden von Pyrotechnik. Nach kurzzeitigem Anhalten des Aufzugs und erfolgter Aufforderung durch die Polizei konnte die Versammlungsordnung wiederhergestellt werden. Strafverfahren wurden entsprechend eingeleitet. Der weitere Verlauf war friedlich. Zu gewalttätigen Ausschreitungen kam es nicht. |PI KL 2

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