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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 40-Jähriger mit Drogen unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagvormittag ist der Polizei ein verwirrter Mann in der Mainzer Straße gemeldet worden. Die Beamten trafen einen 40-Jährigen an, der ihnen erklärte, dass er verfolgt werde und ihn jemand töten wolle. Er war überzeugt, dass er nicht mit der richtigen Polizei rede. Der Mann wurde daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten fanden bei ihm eine Tüte mit weißer Paste. Hierbei handele es sich vermutlich um Amphetamin. Der 40-Jährige muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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