FW Rheingau-Taunus: Dachstuhlbrand in Taunusstein-Bleidenstadt: Drei Verletzte, Haus unbewohnbar

Taunusstein (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in Taunusstein-Bleidenstadt zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Mit einem Großeinsatz konnte die Feuerwehr eine Brandausbreitung verhindern. Das Haus ist jedoch unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

Um 2 Uhr bemerkten die Bewohner des Hauses, dass der Dachstuhl in Flammen stand und alarmierten die Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Dach. Kurz darauf stand das komplette Dach in Flammen. Das Alarmstichwort wurde erhöht, sodass freiwillige Feuerwehren aus Taunusstein, Bad Schwalbach sowie ein Messfahrzeug aus Eltville alarmiert wurden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich drei Personen im Gebäude, die sich selbst retten konnten. Sie kamen mit leichten Verletzungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Seitens des Rettungsdienstes waren drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein organisatorischer Leiter mit Einsatzleitwagen vor Ort.

Durch einen Löschangriff, unter anderem über zwei Drehleitern und Trupps unter Atemschutz, konnte die Brandausbreitung im Gebäude sowie auf Nachbargebäude verhindert werden. Der Dachstuhl brannte jedoch komplett aus. Ein Nachbargebäude war vorsorglich geräumt worden, konnte gegen 3:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Um 4 Uhr war der Brand gelöscht. Da die Treppe zum Dachgeschoss durchgebrannt war, konnten die Nachlöscharbeiten nur aufwändig über die Drehleitern von außen durchgeführt werden. In der Hauptzeit waren rund 80 Einsatzkräfte im Einsatz. Während der Löscharbeiten musste die Durchfahrtsstraße von Seitzenhahn kommend voll gesperrt werden.

Bis 5 Uhr wurden letzte Nachlöscharbeiten durchgeführt. Im Laufe des Samstags wird die Einsatzstelle erneut mittels Drohne auf Glutnester kontrolliert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Das Gebäude ist durch den Brand unbewohnbar geworden. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

