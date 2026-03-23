Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 20-Jährige pöbelt und beleidigt

Kaiserslautern (ots)

Eine junge Frau hat sich am frühen Sonntagmorgen gegen einen Platzverweis zur Wehr gesetzt. Die 20-Jährige griff die Beamten körperlich und verbal an. Zunächst wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung in die Rudolf-Breitscheid-Straße gerufen. Dort feiert die Frau lautstark und scheinbar alkoholisiert. Sie beleidigte die Streife, was zum Platzverweis führte. Da sie diesem aber nicht nachkam, musste die 20-Jährige von den Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Hier trat sie gegen einen der Beamten und beschimpfte die Einsatzkräfte weiterhin. Sie muss sich nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. |laa

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