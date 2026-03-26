Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Dreister Ladendieb

Auf teures Parfüm hatte es ein Mann am Mittwoch in Göppingen abgesehen.

Ulm (ots)

Der 40-Jährige hielt sich gegen 18.30 Uhr in einer Drogerie in der Göppinger Innenstadt auf. Dort packte er gleich mehrere Parfümflaschen im Wert von über 1.600 Euro in eine schwarze Tasche. Ein Zeuge konnte das beobachten und wählte den Notruf. Dem Dieb gelang es mit seiner Beute aus dem Laden zu flüchten. Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen nach dem zunächst Unbekannten. Kurz darauf konnte der Verdächtige am Bahnhof vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut hatte er nicht mehr bei sich. Bei einer Durchsuchung auf einem Revier konnten in seinem Geldbeutel zwei Plomben mit mutmaßlichen Drogen aufgefunden werden. Aufgrund seiner Drogenbeeinflussung wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik verbracht. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen dem Verdacht des Diebstahls und illegalem Besitz von Betäubungsmitteln.

++++0559845 (BK)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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