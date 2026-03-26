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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Safe aus Firmengebäude gestohlen
Von Dienstag auf Mittwoch schlugen Einbrecher zu.

Ulm (ots)

Zwischen 18.30 Uhr und 6.30 Uhr gelangten die Unbekannten auf das Firmengelände im Furtheimertalweg. An einem Gebäude hebelten sie eine Tür und Fenster auf und gelangten in das Innere. Dort fanden sie einen Tresor und nahmen ihn mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++++++ 0555668 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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