POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Safe aus Firmengebäude gestohlen
Von Dienstag auf Mittwoch schlugen Einbrecher zu.
Ulm (ots)
Zwischen 18.30 Uhr und 6.30 Uhr gelangten die Unbekannten auf das Firmengelände im Furtheimertalweg. An einem Gebäude hebelten sie eine Tür und Fenster auf und gelangten in das Innere. Dort fanden sie einen Tresor und nahmen ihn mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
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