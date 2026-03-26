Ulm (ots) - Der 40-Jährige hielt sich gegen 18.30 Uhr in einer Drogerie in der Göppinger Innenstadt auf. Dort packte er gleich mehrere Parfümflaschen im Wert von über 1.600 Euro in eine schwarze Tasche. Ein Zeuge konnte das beobachten und wählte den Notruf. Dem Dieb gelang es mit seiner Beute aus dem Laden zu ...

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