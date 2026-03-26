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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Schulgebäude beschädigt
Von Dienstag auf Mittwoch warfen Unbekannte eine Fensterscheibe ein.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich vermutlich in den Abend- oder Nachtstunden. Die unbekannte Täterschaft war auf dem Gelände der Schule in der Tomerdinger Straße zu Gange. Mit Steinen warfen sie eine Scheibe des doppelverglasten Fensters ein und verschwanden dann wieder. An der Tatörtlichkeit konnten zwei größere Steine aufgefunden werden, die als Tatmittel in Betracht kommen. Die Polizei Dornstadt hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.

++++++++ 0554731 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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