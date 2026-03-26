Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt/A8 - Im Acker gelandet

Am Mittwoch kam eine 31-Jährige bei Hohenstadt von der Fahrbahn ab und erlitt leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 19.30 Uhr fuhr die 31-Jährige mit ihrem Mazda in Richtung Stuttgart. Bei Hohenstadt kam sie wohl durch Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. Sie streifte einen Pfosten und überfuhr ein Verkehrsschild. Dann kam sie mit ihrem Auto im Acker zum Stehen. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Mazda wird auf 15.000 Euro geschätzt. An den Verkehrseinrichtung entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Pkw.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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