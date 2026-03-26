PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Altbatterien gestohlen
Drei Paletten alter Fahrzeugbatterien entwendeten Unbekannte in Heidenheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Diebstahl von Montag auf Dienstag auf einem Firmengelände in der Straße "Am Kalkwerk". Dort lagerten zur weiteren Verwertung auf drei Paletten insgesamt etwa 150 alte Fahrzeugbatterien. Die Diebe luden die Batterien samt Ladung in ein mitgeführtes Fahrzeug und verschwanden damit wieder. Ob sie die Batterien von Hand umluden oder dies mit Hilfe technischer Unterstützung geschah, ist nicht bekannt.

+++++++ 0556293 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren