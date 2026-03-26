Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Altbatterien gestohlen

Drei Paletten alter Fahrzeugbatterien entwendeten Unbekannte in Heidenheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Diebstahl von Montag auf Dienstag auf einem Firmengelände in der Straße "Am Kalkwerk". Dort lagerten zur weiteren Verwertung auf drei Paletten insgesamt etwa 150 alte Fahrzeugbatterien. Die Diebe luden die Batterien samt Ladung in ein mitgeführtes Fahrzeug und verschwanden damit wieder. Ob sie die Batterien von Hand umluden oder dies mit Hilfe technischer Unterstützung geschah, ist nicht bekannt.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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