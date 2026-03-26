Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Frau beim Einkauf bestohlen

Die Geldbörse stahl ein Unbekannter am vergangenen Freitag in Erolzheim. Mit der EC-Karte gelangte der Dieb an einen Geldautomaten an Bargeld.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr befand sich die Frau in einem Geschäft in der Keplerstraße. An der Kasse beim Bezahlen stellte die Seniorin fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Ein Dieb hatte wohl in einem unbeaufsichtigten Moment zugeschlagen und den Geldbeutel entwendet. In dem befand sich auch eine EC-Karte. Mit der hob der Unbekannte kurz nach dem Diebstahl innerhalb weniger Minuten an einem Geldausgabeautomaten in der Leutkircher Straße dreimal ab. Offenbar hatte er Kenntnis von der PIN, so dass er sich einen niedrigen vierstelligen Betrag erschleichen konnte. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter.

Die Polizei warnt vor Dieben und gibt Tipps, wie man sich gegen Diebstahl schützen kann. So sollten z.B. Wertsachen wie Kreditkarten, Bargeld und wichtige Papiere auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt aufbewahrt werden. Mitgeführte Handtaschen sind stets geschlossen zu halten. Handtaschen mit Geldbörsen oder Wertsachen sollten nicht in den Einkaufswagen gelegt, sondern körpernah getragen werden. Lassen Sie Taschen nie unbeaufsichtigt. Auch nicht kurz. Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte "Schlauer gegen Klauer" mit Piktogrammen, einem Notfallpass zum Heraustrennen mit allen wichtigen Telefonnummern und Sperrnummern von Scheck- und Kreditkarten sowie einer Checkliste mit Sofortmaßnahmen für Opfer und Zeugen, was bei einem Diebstahl zu tun ist. Die Klappkarte gibt es bei den polizeilichen Beratungsstellen oder im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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