Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 18. März 2026, gegen 16:25 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem Pkw VW die Straße "Auf dem Hohenborn" in Ganderkesee und beabsichtigte nach rechts auf die Schierbroker Straße einzubiegen.

Hierbei übersah er eine von rechts kommende 41-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bremen, die sich aufgrund des Zusammenstoßes leicht verletzte.

Die Pedelec-Fahrerin wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf circa 1.000 Euro geschätzt.

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