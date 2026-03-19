Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Bäckerei in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In einem Zeitraum von Dienstag, den 17. März 2026, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 18. März 2026, 03:40 Uhr, verschafften sich im Reiherweg in Wardenburg bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Bäckerei und entwendeten dort einen freistehenden Tresor mit 920 Euro Bargeld sowie drei Kasseneinschübe und Trinkgeldkassen mit Bargeld in unbekannter Höhe.

Die entstandene Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04431/9410 von der Polizei Wildeshausen entgegengenommen.

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