Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Reihenhaus in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln einer Terrassentür zwischen Samstag, 14. März 2026, 17:30 Uhr und Mittwoch 18. März 2026, 16:00 Uhr in ein Reihenhaus in der Estlandstraße ein. Aus dem Innenbereich wurden Wertgegenstände entwendet. Die entstandene Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

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