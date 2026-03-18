Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 17. März 2026, gegen 14:50 Uhr, kam es in Hude auf der Langenberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein mutmaßlich dunkelgrauer Nissan fuhr aus bislang ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf den vorausfahrenden VW einer 39-Jährigen aus Hude auf. In Folge der Kollision zog sich die 39-jährige VW-Fahrerin leichte Verletzungen zu.

Die mitfahrenden Kleinkinder wurden vorsorglich von einem Rettungswagen untersucht.

Die VW-Fahrerin hielt nach dem Zusammenstoß an und stieg aus ihrem Fahrzeug. Der unfallverursachende Pkw-Fahrer beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder sich um Verletzte zu kümmern.

Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte ein Kennzeichen ablesen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehörte das Kennzeichen nicht zu dem Unfallfahrzeug.

Der entstandene Sachschaden am VW wurde auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hude nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen dunkelgrauen Nissan mit Frontschaden geben können, sich bei der Polizei Hude unter der Telefonnummer 04408 809030 zu melden.

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