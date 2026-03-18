Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Harpstedt zwischen Pkw und 14-jährigem E-Scooter-Fahrer +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wildeshausen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall von Dienstag, 17. März 2026, 07:35 Uhr, in Harpstedt an der Ecke Schulstraße und Heinrich-Hertz-Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zur Kollision eines abbiegenden Pkw und einem 14-Jährigen auf seinem E-Scooter.

Der Pkw beabsichtigte von der Heinrich-Hertz-Straße nach links in die Schulstraße zu biegen und übersah hierbei den 14-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Harpstedt.

Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer fuhr nach der Kollision weiter in Richtung Schule ohne sich um den gestürzten E-Scooter-Fahrer zu kümmern.

Der flüchtige Pkw wird beschrieben:

-dunkelblauer Kombi

-männlicher Pkw-Fahrer

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen auf und bittet den flüchtigen Pkw-Fahrer, sowie weitere Zeugen sich telefonisch bei der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431 9410, zu melden.

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