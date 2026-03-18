Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Harpstedt zwischen Pkw und 14-jährigem E-Scooter-Fahrer +++ Zeugenaufruf
Delmenhorst (ots)
Die Polizei Wildeshausen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall von Dienstag, 17. März 2026, 07:35 Uhr, in Harpstedt an der Ecke Schulstraße und Heinrich-Hertz-Straße.
Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zur Kollision eines abbiegenden Pkw und einem 14-Jährigen auf seinem E-Scooter.
Der Pkw beabsichtigte von der Heinrich-Hertz-Straße nach links in die Schulstraße zu biegen und übersah hierbei den 14-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Harpstedt.
Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer fuhr nach der Kollision weiter in Richtung Schule ohne sich um den gestürzten E-Scooter-Fahrer zu kümmern.
Der flüchtige Pkw wird beschrieben:
-dunkelblauer Kombi
-männlicher Pkw-Fahrer
Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen auf und bittet den flüchtigen Pkw-Fahrer, sowie weitere Zeugen sich telefonisch bei der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431 9410, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Ronja Weser
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