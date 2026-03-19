Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Körperverletzung in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 17. März 2026, gegen 21:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Atenser Allee zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 24-Jährigen Mannes.

Ein bislang unbekannter Täter warf den Geschädigten zu Boden und schlug auf ihn ein. Im Anschluss entfernte sich der Täter als Mitfahrer in einem schwarzen Kleinwagen.

Der leicht verletzte Geschädigte musste sich am Folgetag in ärztliche Behandlung begeben.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham, 04731 / 2694 115, zu melden.

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