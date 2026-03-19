Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Harpstedt schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 18. März 2026, gegen 14:35 Uhr, befuhr ein 77-Jähriger aus Winkelsett mit seinem Fahrrad die Große Eßmerstraße in Harpstedt in Richtung Burgstraße.

Auf Höhe der Freistraße stürzte der Radfahrer aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt und zog sich hierdurch schwere Verletzungen zu, weshalb er durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde.

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