Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Heroldstatt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr. Ein 75-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes in der vorfahrtsberechtigten Schwabenstraße. In der Weberstraße fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Audi Q5. Ohne auf die Vorfahrt zu achten, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Mercedes. Bei dem Zusammenstoß blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Polizei Laichingen nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf etwa 34.000 Euro.

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