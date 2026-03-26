Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Motorradfahrerin nach Fahrfehler gestürzt

Am Mittwoch erlitt eine Bikerin bei einem Unfall bei Göppingen Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr fuhr eine 18-Jährige in der Boller Straße. Die Fahranfängerin bog mit ihrer Yamaha nach links auf die K1410 ab, um weiter in Richtung Göppingen-Faurndau zu fahren. Nach dem Abbiegen geriet das Motorrad wohl ins Schlingern und die 18-Jährige stürzte samt Maschine auf die Straße. Bei dem Unfall zog sich die Bikerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. An dem fahrbereiten Kraftrad entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Göppingen nahm die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Fahrfehler aus, weshalb die 18-Jährige stürzte. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt insbesondere Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

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Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

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