PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Eine Granate in Hannover-Sahlkamp erfolgreich entschärft

Hannover (ots)

Eine auf einer Baustelle in Hannover-Sahlkamp identifizierte Granate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde erfolgreich vor Ort gegen 14:01 Uhr gesprengt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst waren tätig.

Im Rahmen von Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) eine deutsche "Flak-Granate" aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert. Da die Granate nicht transportiert werden konnte, musste sie vor Ort gesprengt werden. Aufgrund der besonders geschützten Lage der aufgefundenen Granate, innerhalb eines aktiven Baufeldes, konnte das Kampfmittel mit minimalstem Aufwand, ohne Evakuierungsradius oder weiterführende Maßnahmen durch eine Sprengung gezielt entschärft werden.

Feuerwehr, Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst waren mit insgesamt 7 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Tobias Slabon
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 14:06

    FW Hannover: Unbekannte Substanz im Unterrichtsraum versprüht!

    Hannover (ots) - In einer hannoverschen Schule wurde in einem Klassenraum eine unbekannte Substanz versprüht. Mehrere Schüler*innen klagten über Atembeschwerden und tränende Augen. Der Klassenraum wurde sofort durch die Lehrkraft geräumt. Insgesamt wurden 22 Betroffene durch den Rettungsdienst gesichtet, ein Schüler wurde in ein Krankenhaus transportiert. In der IGS Kronsberg wurde heute am frühen Mittag während ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 17:42

    FW Hannover: Verkehrsunfall mit Betonmischer

    Hannover (ots) - Im Abfahrtsbereich der Bundesautobahn 2 kippte in einer Kurve ein Betonmischer auf die Fahrerseite. Der Fahrer des Betonmischers wurde dabei in seiner Kabine eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Am heutigen Nachtmittag gegen 15.00Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover durch mehrere Anrufer ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Bundesautobahn 2 gemeldet. Bei Eintreffen der ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 13:17

    FW Hannover: Person unter Minibagger eingeklemmt

    Hannover (ots) - Am heutigen Vormittag wurde bei Bauarbeiten im hannoverschen Stadtteil Heideviertel eine Person durch einen umgestürzten Minibagger eingeklemmt. Nach der technischen Rettung durch die Feuerwehr Hannover wurde die Person in ein Krankenhaus transportiert. Gegen 11.40 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover ein Unfall mit einem Minibagger von einer Baustelle im Heidering gemeldet. Der Fahrer des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren