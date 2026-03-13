Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Eine Granate in Hannover-Sahlkamp erfolgreich entschärft

Hannover (ots)

Eine auf einer Baustelle in Hannover-Sahlkamp identifizierte Granate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde erfolgreich vor Ort gegen 14:01 Uhr gesprengt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst waren tätig.

Im Rahmen von Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) eine deutsche "Flak-Granate" aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert. Da die Granate nicht transportiert werden konnte, musste sie vor Ort gesprengt werden. Aufgrund der besonders geschützten Lage der aufgefundenen Granate, innerhalb eines aktiven Baufeldes, konnte das Kampfmittel mit minimalstem Aufwand, ohne Evakuierungsradius oder weiterführende Maßnahmen durch eine Sprengung gezielt entschärft werden.

Feuerwehr, Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst waren mit insgesamt 7 Einsatzkräften vor Ort.

